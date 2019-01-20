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  • Son Güncelleme: 20.01.2019 17:03

Başkan Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına sürpriz telefon

Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

Başkan Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına sürpriz telefon

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolarla Hatay'da bir araya geldi. Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Afrin'deki terör saldırısı) Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacak"

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