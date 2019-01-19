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  • 19.01.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 14:57

'de okulunda görevli olan , FETO'nun doktoru 'in oğlu çıktı

'de okulunda görevli olan 'ın kim olduğu ortaya çıktı. AA muhabirinin sorduğu tüm sorulara "Basına hiçbir açıklama yapamıyorum." cevabını vererek kaçmaya çalışan Abdullah Ünal, FETÖ elebaşı 'in doktoru olan 'ın oğlu olduğu anlaşıldı. 'in doktoru Kudret Ünal'ın 15 Temmuz'dan iki ay önce imamlarına maille "darbe hazırlığı" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

'de örgüt okulunda çalışan , tüm sorulara "robotik" şekilde aynı cevabı veriyor. Muhabirin sorduğu tüm sorulara aynı cevabı veren Abdullah Ünal "Basına açıklama yapamıyorum" diyerek kaçmaya çalışmıştı.

"BASINA HİÇBİR AÇIKLAMA YAPAMIYORUM"

Muhabirin, "Ülkemizde darbe yapmaya çalışan bir örgütte çalışıyorsunuz. Bununla ilgili bir yorumunuz yok mu?", "Bir terörist organizasyonunda çalıştığınızı biliyor musunuz?", "Hiçbir rahatsızlığınız yok mu? Ülkenizde darbe girişimi oldu. İnsanlar şehit edildi, gazi oldu. Bunlar size hiç bir şey hissettirmiyor mu?" sorularına karşılık Abdullah Ünal, "Basına hiçbir açıklama yapamıyorum." cevabını vermekle yetinmişti. Abdullah Ünal'in, elebaşının doktor olan 'in oğlu olduğu anlaşıldı.

KUDRET ÜNAL KİMDİR?
Elebaşının doktoru Ünal tarafından imamlarına darbe girişiminden 2 ay önce gönderilen mailde FETÖ'den tutuklanan 'nın gördüğü sözde rüya ile şifreli olarak darbeye hazırlanın talimatı veriliyor. Mailde " 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından himmet verdiği için tutuklanan Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Halit Dumankaya'ya aittir" notu bulunuyor.


FETÖ'nün Amerika'daki ele başı 'in ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal'ın örgüt üyelerine gönderdiği 'darbeye hazırlanın' maili ele geçirilmişti.

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