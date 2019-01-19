Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi'nde (MAÖL) eğitimini sürdüren öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak'ta başladı. Binlerce açık lise öğrencinin 2. dönem sınavlarına katılabilmek için kayıt yenileme yapmaları gerekiyor. Mezun olacak ya da kredisin yükseltecek öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için kayıt yenileme işlemleri 9 Ocak'ta başladı. MEB'in yayınladığı takvime göre, öğrenciler 31 Ocak 2019 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek.

Mazeretli kayıt yenileme başvuruları ise 01 - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.