Davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları nedeniyle Anadolu 20. Asliye Hukuk ve 15. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalarda ödemeye mahkum edildiği toplam 320 bin liralık manevi tazminatın yasal faizi ve avukatlık ücretleriyle ödenmesi amacıyla İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, dava dosyalarının bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairelerine icranın geri bırakılması (tehir-i icra) talebinde bulundu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk daireleri ise davacı Kılıçdaroğlu'nun avukatının talebini yerinde görerek, söz konusu bedeli İcra Müdürlüğüne teminat olarak yatırması için süre verdi.

Bu kapsamda davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, avukatlık ücretleri ve yasal faiziyle birlikte toplam 460 bin 435 lira tutan manevi tazminat bedelini, İstanbul 3. İcra Dairesine yatırdı.

- YATIRDIĞI TAZMİNAT MİKTARI BİR MİLYONU AŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaları nedeniyle 3 ayrı davada ödemeye mahkum edildiği tazminat bedeline karşılık 909 bin 353 lira teminat bedelini 18 Eylül 2018'de İstanbul 3. İcra Dairesine yatırmıştı.

Bu yatırılan bedelle birlikte Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı tazminat miktarı bir milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.

Söz konusu 5 ayrı tazminat davasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairelerince onanması halinde, söz konusu bedel Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına verilecek.

- KILIÇDAROĞLU 5 AYRI DAVADA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıkları iddiaları üzerine İstanbul'da açılan 5 ayrı tazminat davası geçtiğimiz aylarda karara bağlanmıştı.

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti.

Davalı Kılıçdaroğlu partisinin 21 Kasım 2017'de yapılan grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle hakkında açılan davada ise Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, "5 Aralık Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmasındaki iddiaları nedeniyle davalı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 142 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 13 Şubat 2018'deki grup toplantısında Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 130 bin lira tazminat ödemesine karar vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada ise 12 Aralık 2017'de bir televizyon kanalında yaptığı konuşmadaki iddiaları nedeniyle 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.