Son günlerde sık sık yaşanan köpek saldırıları vatandaşları tedirgin ediyor. Kayseri'de lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü korkunç olayın ardından bir saldırı haberi de Bursa'dan geldi. Üniversite öğrencisi köpek saldırısından vatandaşların yardımıyla kıl payı kurtuldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesinde meydana geldi. Uludağ Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki Muammer U. otobüsten evine gitmek için indiği sırada, yol kenarında bulunan fidan çiftliğine ait bir köpeğin saldırısına uğradı. Yolda yürüdüğü sırada iş yerindeki köpekleri fark edip hızlanmaya başlayan Muammer U. köpeklerin koşarak üzerine doğru geldiğini gördü.

BACAĞINDAN ISIRARAK YERE DÜŞÜRDÜLER

Kaçmaya çalışan gence saldıran köpeklerden birisi Muammer U.'yu bacağından ısırarak yere düşürdü. İşyerindeki köpeğin kol ve ellerinden de ısırdığı genç yaralandı.

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Olayı gören çevredeki bir esnaf tabancasıyla havaya ateş açarak köpeği korkuttu. Bu sırada yaralı Muammer U. ise yan tarafta bulunan otomobil galerisinin bulunduğu alanın duvarından içeriye atlayarak kurtulmayı başardı.

Muammer U. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muammer U. tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftlik sahibi İ.M. ve tabancayla havaya ateş eden A.K. ifadeleri alınmak üzere Demirtaş Polis Karakoluna götürüldü.