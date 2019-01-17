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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 11:38

'in yüzüne sıvı atan saldırgan eski nişanlısı çıktı

'ın İskenderun ilçesinde gaspçı tarafından yüzüne asit benzeri sıvı atıldığı iddia edilen 'in uğradığı saldırıda gerçek çok farklı çıktı. 19 yaşındaki Berfin'in yüzüne asit benzeri sıvı atan saldırganın, ayrıldığı nişanlısı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Berfin'e kabusu yaşatan cani tanıdık çıktı

Olay, 15 Ocak günü Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta meydana geldi. Dershaneden çıkıp evine doğru giden 'in yolu bir kişi tarafından kesildi. Bu kişi, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

ESKİ NİŞANLISI YAPMIŞ

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Berfin Özek'in ifadesinde, saldırıyı ayrıldığı nişanlısı 'in gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, Çeltik'in yakalanması için çalışma başlattı. Eski nişanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Berfin Özek'in kendisinden ayrıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Çeltik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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