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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 12:45

Son dakika: Kılıçdaroğlu " iddiaları" nedeniyle Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Genel Başkanı 'nun " iddiaları" nedeniyle Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Bay Kemal, Başkan Erdoğana tazminat ödeyecek

Genel Başkanı , ' belgeleri iddiası' nedeniyle, ve Genel Başkanı 'a 130 bin TL tazminat ödeyecek.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından tazminat davası açmıştı.

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