CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Man Adası belgeleri iddiası' nedeniyle, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin TL tazminat ödeyecek.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından tazminat davası açmıştı.
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