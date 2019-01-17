Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Kemal Batmaz hakkında "terörizmi finanse etmek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, sanık Rüştü Karakaya hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, sanıklar Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz, Cemal İbrahim Demirhisar ve Mustafa Caymaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Caymaz hazır bulunurken diğer sanıklar mahkemeye SEGBİS yöntemiyle katılarak görüntülü ifade verdi.

O GÜN ARACI KULLANMADIM

Terör örgütüne finans ve fon sağlamak suçlarından tutuksuz olarak yargılanan sivil imam Kemal Batmaz, Adil Öksüz'ü tanımadığın belirtti. 15 Temmuz gecesi Ankara Çay yolunda darbe toplantısının yapıldığı villanın önünde bulunan FETÖ'den yargılanan Özkan Düzkaya adına kayıtlı 34 ZD 2676 plakalı aracı o gün kendisinin kullanmadığını belirten Kemal Batmaz, 2 saatlik savunmasında sık sık cezaevi ve yargılama koşullarını eleştirdi. Aracı kendisinin kullandığına dair görüntülerin bulunduğunu belirtilmesi üzerine ise Batmaz, "O aracı dönem dönem kullanırım. Ama o gün aracı kullanmadım" dedi.