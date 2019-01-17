Yargıtay'da 3 dairenin yeni başkanları seçildi

Son dakika gelişmesine göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda, 1. Ceza Dairesi Başkanlığına Ali Altınkaya, 3. Ceza Dairesi Başkanlığına Osman Atalay, 15. Ceza Dairesi Başkanlığına Sami Öztürk seçildi.

ÖZGEÇMİŞLER

Ali Altınkaya

Ali Altınkaya, 1956'da Kayseri'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1981'de mezun olan Altınkaya, Kayseri hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Eskişehir, Gerger, Hassa, Gülyalı hakimliği, Sakarya ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ali Altınkaya, 15 Aralık 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi. Altınkaya, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimle Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi.

Osman Atalay

Osman Atalay, 1967'de Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990'da mezun olan Atalay, Konya hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Nizip, Kadışehri, Eflani, Kahramanmaraş ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Atalay, 22 Aralık 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. "İnfaz Hukuk ve İlamların İnfazı" adlı kitabı ve çeşitli hukuk dergilerinden yayımlanan çok sayıda makalesi bulunan Atalay, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimle Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Sami Öztürk

Sami Öztürk, 1965'te Safranbolu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987'de mezun olan Öztürk, Karabük hakim adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Tufanbeyli, Aydıntepe, Ilgaz ve Denizli Hakimliği görevlerinde bulunan Öztürk, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Öztürk, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 15. Ceza Dairesi Başkanlığına getirildi.