Türkiye karşıtı koalisyon kirli operasyonlarına devam ediyor. Terör örgütü YPG'nin sözcülüğünü yapan medya grupları da harekete geçti ve Türkiye'yi karalamaya başladı. Bunların başında ise Rus haber sitesi Sputnik ve Diken geliyor.

DEAŞ'I TÜRKİYE İLE İLİŞKİLENDİRMEK İSTİYORLAR

Terör örgütü DEAŞ'a en ağır darbeyi vuran Türkiye'yi terörle işbirliği yapıyormuş gibi göstermek için düğmeye basıldı. Dün Münbiç'teki patlamada 5'i ABD askeri 20 kişi hayatını kaybetmişti. Münbiç'teki kanlı saldırıyı ise DEAŞ üstlendi. Saldırının ABD'nin bölgeden çekilmemesini isteyen derin ABD'nin planladığı ve bunun için de kukla örgüt DEAŞ'ı kullandığı iddiası gündeme gelmişti. Kirli planın deşifre olmasının ardından ise terör örgütü YPG'nin sözde Münbiç Askeri Meclisi, anında yalanlara sarıldı.

ABD'NİN BÖLGEDEN GİTMEMESİ İÇİN…

Terör örgütü YPG yaptığı açıklamada "Yeni saldırılar planlayan militanları yakaladıklarını ve bunların da Türk istihbaratının emirlerini yerine getirdiklerini öne sürdü. Trump'ın Suriye'den askerlerini çekeceğini ve terörle mücadelede Türkiye ile koordine halinde gideceğini açıklamasının ardından terör örgütü YPG'yi panik sardı. Teröristler ise ABD'nin kendilerini bırakmaması için türlü oyunlara kalkıştı. Öyle ki ABD içerisinde Trump'a karşı olan derin Pentagon'un emrindeki kişiler Suriye'den çıkılmaması gerektiğini vurgulayıp Trump'ın fikrini değiştirmek için planlar yaptığı belirtiliyor.

TERÖRÜN SÖZCÜSÜ: SPUTNİK VE DİKEN

Terör örgütü YPG'nin asılsız iddialarına Sputnik ve Diken anında atladı ve YPG'nin sözcülüğüne soyundu. YPG'nin Türkiye'yi karalamak için yaptığı açıklamayı, Sputnik ve Diken, 'Menbiç Askeri Meclisi: MİT'in emrindeki yeni terör saldırıları planlayan militanları yakaladık' başlığıyla dünyaya servis etti.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ALTINDA TERÖR SAVUNUCULUĞU

Özellikle Sputnik haber sitesi Türkiye aleyhinde yaptığı haberlerle büyük tepki çekiyor. Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmek ve dünya kamuoyunda algı oluşturmaya çalışıldığı açıkça görülüyor.