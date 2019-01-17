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Kimyasal saldırı

Kimyasal saldırı
Hatay'da Berfin Özek (19) dün dershaneden çıkıp evine doğru yürümeye başladı. Genç kızın telefonunu gasp etmek isteyen şüpheli, Özek'in yüzüne kimyasal sıvı atıp, kaçtı. Berfin'in yardım çığlıklarını duyanlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, hemen tedavi altına alındı. Emniyet güçleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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