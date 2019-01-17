Bakan Selçuk'tan Ankara'daki yangınla ilgili açıklama

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, 'Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ankara'da akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti..
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