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  • Son Güncelleme: 17.01.2019 11:37

Bakan Selçuk'tan Ankara'daki yangınla ilgili açıklama

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi

Ankara'daki yangın faciası için flaş talimat!

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, 'Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak' dedi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Suriye uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti..

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