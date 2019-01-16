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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 17:24

Başkanı ’nun yardımcısı ’a geldi

... Başkanı ’nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere ’a geldi.

Maduro duyurmuştu! Çorum'da incelemeler başladı

Başkanı 'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet 'daki Merzifon Havalimanı'na geldi.

Zaidan El Aissami Maddah'ı burada Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla 'a gitti.

ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI
Burada 'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu. Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

İNGİLİZ MEDYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
İngiliz basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, daha önce BBC'nin gündemine gelmişti.

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