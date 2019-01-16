Yerel seçimlerde yarışacak 628 adayını daha önce "beş grup" halinde açıklayan CHP, bugünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında 1'i büyükşehir 4'ü il olmak üzere 70 adayını daha belirledi.

Buna göre Diyarbakır'da Veysi Aghan, Amasya'da Arife Serpil Saraçoğlu, Bartın'da Mehmet Arslan, Kars'ta Taner Toraman, Kastamonu'da ise Mustafa Öztürk CHP'nin adayı oldu.

Adayların tam listesi şöyle:

1 Adıyaman Besni Çakırhüyük Hüseyin Gürer

2 Aksaray Eskil Yakup Gök

3 Aksaray Merkez Topakkaya Battal Akçay

4 Aksaray Merkez Bağlıkaya Recep Özkök

5 Aksaray Gülağaç Saratlı Zeki Türker CHP Belediyesi

6 Amasya Merkez Arife Serpil Saraçoğlu

7 Amasya Taşova Ömer Özalp

8 Antalya Kepez Murat Dinç

9 Balıkesir Edremit Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi

10 Balıkesir Marmara Yakup Aksu

11 Bartın Merkez Mehmet Arslan

12 Bartın Amasra Recai Çakır

13 Bingöl Karlıova Ahmet Karabulak

14 Bingöl Merkez Ilıcalar Abdulmelik Kocihan

15 Bingöl Merkez Sancak Cevdat Keskin

16 Bitlis Güroymak Mehmet Şefik Aysoy

17 Bitlis HizanServet Özdemir

18 Bolu Mengen Gökçesu Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi

19 Çankırı Çerkeş Erdoğan Çubukçuoğlu

20 Denizli Honaz Yüksel Kepenek

21 Denizli Babadağ Ali Atlı

22 Diyarbakır Büyükşehir Veysi Aghan

23 Diyarbakır Bağlar Hebun Kaplan

24 Diyarbakır Bismil Selim Yılmaz

25 Diyarbakır Kocaköy Muhyettin Çelik

26 Elazığ Palu Adnan Karadağ

27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu

28 Erzincan Çayırlı Nihat Alptekin

29 Erzincan Refahiye Yavuz Dumanlı

30 Erzincan Tercan Derya Kırdım

31 Erzincan Kemah Ali Sin

32 Erzincan İliç Gökmen Yıldırım

33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice

34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Kadri Zeydan

35 Hakkari Merkez Durankaya Naci Erik

36 İzmir Kemalpaşa Rıdvan Karakayalı

37 İzmir Aliağa Özcan Durmaz

38 İzmir Kınık Ahmet Özkan

39 İzmir Ödemiş Muhittin Cumhur Şener

40 Kahramanmaraş Ekinözü Fatih Vicdan

41 Kars Merkez Taner Toraman

42 Kastamonu Merkez Mustafa Öztürk

43 Kırıkkale Çelebi Oktay Babadağ

44 Kırıkkale Merkez Hacılar Necati Koyuncu

45 Konya Kulu Galip Polat

46 Kütahya Simav Gülcan Bütün

47 Mersin AydıncıkAbdullah Servili

48 Mersin Çamlıyayla İslam Sarı

49 Muğla Yatağan Halil Arslan CHP Belediyesi

50 Muğla Ortaca Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi

51 Muğla Köyceğiz Hüseyin Erol

52 Muş Merkez Konukbekler Fikret Güler

53 Nevşehir Merkez Nar Remziye Tok

54 Nevşehir Kozaklı Bülent Öcal

55 Nevşehir HacıbektaşArif Yoldaş Altıok

56 Niğde Merkez Alay Ahmet Demirbaş

57 Niğde Merkez Bağlama Göksal Afşar

58 Niğde Merkez Kiledere Yunus Karakaya

59 Ordu İkizce Mustafa Kaynar

60 Ordu Altınordu Birol Yılmaz

61 Sivas Doğanşar Erdal Öztürk

62 Şırnak Silopi Başverimli Süleyman Bayrak

63 Şırnak İdil Karalar Ekrem Sağlam

64 Tokat Zile Şükrü Sargın

65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün

66 Trabzon Tonya Şuaib Aydın

67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan

68 Yalova Çınarcık Esenköy Hıdır Hanoğlu

69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı Hacı Mustafa Dilek

70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent Arif Şahingöz