Maduro'dan Türkiye hamlesi! Çorum'a gönderiyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yardımcısının Çorum'a geleceği öğrenildi.

Çorum'da ikili ticari görüşmeler yapılacak ve Altın Rafinerisi'nde incelemelerde bulunacak olan Venezuela heyeti konuyla ilgili Maduro'yu bilgilendirecek.

Venezuela sahip olduğu altınları Türkiye'de işlemek istiyor.

İNGİLİZ MEDYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İngiliz basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'nin Latin Amerika'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, daha önce BBC'nin gündemine gelmişti.