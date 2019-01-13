Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 13.01.2019 16:42

Maduro'dan hamlesi! 'a gönderiyor

Altınlarını 'de işlemek isteyen Veneuela, 'daki tesisleri görmek istedi.

Maduro'dan Türkiye hamlesi! Çorum'a gönderiyor

Devlet Başkanı 'nun yardımcısının 'a geleceği öğrenildi.

Çorum'da ikili ticari görüşmeler yapılacak ve Altın Rafinerisi'nde incelemelerde bulunacak olan Venezuela heyeti konuyla ilgili Maduro'yu bilgilendirecek.

Venezuela sahip olduğu altınları 'de işlemek istiyor.

İNGİLİZ MEDYASI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

İngiliz basını da bu konuyu yakından takip ediyor. Türkiye'nin 'daki yükselen ortağı Venezuela'ya yönelik Başkan Erdoğan'ın diplomatik seferi, daha önce BBC'nin gündemine gelmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMaduro'dan Türkiye hamlesi! Çorum'a gönderiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar