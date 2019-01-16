Son dakika gelişmesine göre, İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi Darüşşafaka mevkiinde saat 16.00 sıralarında bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Araçların yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.