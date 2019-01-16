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  • Son Güncelleme: 16.01.2019 17:15

... Sarıyer'de otomobil ambulansa çarptı: Yaralılar var

... mevkiinde bir otomobil, ambulansa çarptı. Henüz nedeni belirlenemeyen da 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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