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Palu koğuşu! Palu ailesinde ile birlikte 6 kişi tutuklandı

’nin konuştuğu Palu ailesi, hakim karşısına çıktı. Kendini cinci hoca olarak tanıtan damat ile birlikte 6 kişi tutuklandı.

Palu koğuşu
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kayıp Meryem Tanhal'ın babası , annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı ve eşi Emine Ustael, dün sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




İngiliz ve ABD medyasına da haber olan ailenin damadı Ustael, 3 cinayet ve 5 tecavüzün faili olarak gösterilmişti.

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