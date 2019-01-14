Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem ve Melike Tahnal adlı anne ve kızın kaybolmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Kayıp Meryem Tanhal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, dün sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İngiliz ve ABD medyasına da haber olan ailenin damadı Ustael, 3 cinayet ve 5 tecavüzün faili olarak gösterilmişti.
İngiliz ve ABD medyasına da haber olan ailenin damadı Ustael, 3 cinayet ve 5 tecavüzün faili olarak gösterilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.