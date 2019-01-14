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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:21

canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu ailesi hakkında şok gelişme! Palu ailesi her şeyi itiraf etti! 14 Ocak

canlı yayınında ailesinin tutuklanmasıyla ilgili şok gelişmeler yaşanacak. Atv'nin başarılı programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ortaya çıkan gerçekler üzerine 5 yıl önce kapanan soruşturma dosyası yeniden açıldı. Meryem ve Melike Tanhal cinayetiyle ilgili Palu ailesinden 6 kişi gözaltına alındı. Anlı canlı yayınında Müge Anlı, Palu ailesinin her şeyi itiraf ettiklerini anlattı. Palu ailesinin tutuklanması ve itirafları 14 Ocak Müge Anlı canlı yayınında...

canlı canlı yayınında ailesi programa katıldığı ilk günden bu yana herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı ve ekibinin konunun üzerine aralanan sır perdesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinden 6 kişi tutuklandı. 14 Ocak Atv canlı yayınında Müge Anlı, Palu ailesi hakkında çıkan kararı açıkladı...

ATV CANLI YAYIN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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