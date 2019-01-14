Müge Anlı canlı canlı yayınında Palu ailesi programa katıldığı ilk günden bu yana herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı ve ekibinin konunun üzerine aralanan sır perdesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle sonuçlandı. Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesinden 6 kişi tutuklandı. 14 Ocak Atv canlı yayınında Müge Anlı, Palu ailesi hakkında çıkan kararı açıkladı...
ATV CANLI YAYIN
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