Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

PARTİ İÇİNDE SÜREN YARIŞ BİR DEMOKRASİ YARIŞIDIR

''Bugüne kadar Ankara İstanbul İzmir Trabzon Kocaeli Sakarya illerine giderek ilçeleriyle birlikte adaylarımızın tanıtımlarını gerçekleştirdik. Büyükşehir ve il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 yer kalmıştı, 4'ünde MHP adaylarını destekliyoruz. Aydın'da adayımızı Mustafa Savaş olarak belirledik. Muğla'yı da önümüzdeki pazar günü açıklıyoruz. 31 Ocak'ta seçim kampanyamızın resmi başlangıcını manifesto toplantımızla başlatacağız. Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır.

BİZİM GÖZÜMÜZDE AK PARTİ'Lİ OLMAMIŞTIR

Kendisi veya istediği birisi aday olamadı diye partimize tavır alan kişi bizim gözümüzde zaten hiçbir zaman AK Parti'li olmamış olamamış demektir. Bunların hepsini günü geldiğinde değerlendirmek üzere bir tarafa koyuyoruz. Bugüne kadar egosunun değil davasının peşinden gidecek gönül erleri ile yol yürüdük aynı şekilde de devam edeceğiz.

CHP, MİLLETİN KENDİSİNDEN ISRARLA UZAK DURUYOR

CHP 2014 mahalli seçimlerini FETÖ'cülerin verdiği malzemelerle yürütmüştü. Baktı ki FETÖ'cüler tek başına yetmiyor şimdi onun yanına PKK'lıları hamur tutkalı ile bir araya getirilmiş birilerini daha aldılar. CHP milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor. Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Milleti ikna edip oyunu alarak yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Milletin önüne koydukları hiçbir projeleri hiçbir mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti'nin herhangi bir sebeple ayağının dökezlemesine bağlamış durumdalar.

TÜRKİYE BU ZİHNİYETİ EZİP YOK ETMELİDİR

Milletimiz şu ana kadar onlara bekledikleri fırsatı vermedi. Gazi Mustafa Kemal'in ve Fevzi Çakmak'ın bin bir zahmetle kurmaya çalıştığı savunma sanayiini tek parti zihniyetinin nasıl baltaladığını anlatmayalım mı?' Türkiye bu zihniyeti tek bir zerresi kalmaya kadar ezip yok etmelidir. Kılıçdaroğlu ve avanesinin referansı tek parti dönemidir. Türkiye 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Bunlara rağmen Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Geçtiğimiz 14 seçimde nasıl milletimize gidip kendimizi yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıp desteğini aldıysak bu seçimde de aynısını yapacağız ve milletimizin desteğini alacağız. Onların yalanları varsa bizim de icraatlarımız hedeflerimiz hepsinden önemlisi Allah'ımız var. Türkiye son yıllarda gerçekten çok tarihi sınamaları üst üste veren halen vermeye devam eden bir ülkedir. Son 16 yılda yaşadıklarımızın sadece birine maruz kalan ülkelerin nasıl paniklediklerini görüyoruz. Suriye meselesinde son dönemde önemli kazanımlar elde ediyoruz. Ülkemizde bulunan 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı yanında siyasi ve ekonomik geleceğimiz bakımından da bu meselenin üzerine kararlılıkla gitmek zorundayız.

BİZ TERÖRLE EL ELE GEZEMEYİZ TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE OLAMAYIZ

Tüm dünyaya sesleniyorum ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye değil Irak'tan da gelenler oldu. Saddam Hüseyin döneminden itibaren Ezidileri Arapları Kürtleri ülkemizde misafir ettik. Kobani'den 200 bini aşkın Kürt kardeşimizi ülkemizde misafir ettik ediyoruz. Biz teröristlere kapılarımızı kapattık teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Biz terörle el ele gezemeyiz teröristlerle birlikte olamayız. PKK, PYD YPG DEAŞ bunlar bizim yanımıza asla sokulamaz. O açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da onları yine aynı şekilde o çukurlara gömeriz.

''ŞİMDİ SIRADA MÜNBİÇ VE FIRAT'IN DOĞUSU İLE DEAŞ ARTIKLARI BULUNUYOR''

PKK YPG'nin Afrin'deki varlığına çok büyük darbe vurdu. İdlib'i huzur ve güven beldesi haline getireceğiz. Dün akşam baktım ki bölgede Afrin'de takımlar kurulmuş orada gençler futbol maçı oynuyorlar bak nereden nereye bu bir kararlılığın neticesidir. İki tane yeşil futbol sahası yapmışız gençler o maçı izliyorlar. Mesele bu. Barış lafla olmaz icraatla olur. Şimdi sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor.''

GAYET MÜSPET BİR GÖRÜŞME OLDU

Sayın Trump'ın Suriye meselesinde farklı yaklaşımlar içerisinde olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Fiilen sahaya yansımadı. Geçtiğimiz ay Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın başkan Amerika'nın Suriye'deki askerleri çekeceğini bize ifade etti.

Dün Sayın Trump'ın kişisel sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu. Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti. Güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi. Bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge.''