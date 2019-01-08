NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından soyadını Gülen olarak değiştirmek istedi. Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cü basketbolcu, Türkiye'ye iade edilme korkusuyla ne yapacağını bilemedi. Türkiye'ye gönderilmekten korkan Kanter, takımının 17 Ocak'ta İngiltere'deki maçına gitmeyeceğini söyledi. FETÖ'cü Kanter, kararına gerekçe olarak da suikaste uğramaktan korkmasını gösterdi!
İADE KORKUSUNA KILIF
BBC radyosuna telefonla bağlanan Kanter, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Harry Potter'ı çok sevdiğim ve Londra'yı gezmeyi çok istediğim için bu çok üzücü ama bu riski göze alamam. Güvenliğimden endişe duyuyorum" dedi. Türkiye'ye iade edilme korkusuna suikast kılıfı uyduran Enes Kanter, tepki çekti. New York Knicks yetkilileri ise Kanter'in güvenlik değil, vize sorunu olduğunu bildirdi. Kanter de "Takım çıkıp 'Enes Kanter öldürülebilir' demeyeceklerdi. Takım arkadaşlarımın üzerinde negatif enerji olmaması için vize meselesi olduğunu söylemek istediler" diyerek yalan söylemeye devam etti.
PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞTİ
Enes Kanter, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'i defalarca ziyaret etmişti. Babası Mehmet Kanter de 2017'de terör örgütü FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kanter'in Türkiye pasaportu ise aynı yıl iptal edilmişti.
TBF'DEN FETÖ'CÜ KANTER'E TEPKİ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kanter'in, Türkiye'yi hedef alan yalanlarına sert tepki gösterdi: Kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir. Söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır.
İADE KORKUSUNA KILIF
BBC radyosuna telefonla bağlanan Kanter, "Kendimi güvende hissetmiyorum. Harry Potter'ı çok sevdiğim ve Londra'yı gezmeyi çok istediğim için bu çok üzücü ama bu riski göze alamam. Güvenliğimden endişe duyuyorum" dedi. Türkiye'ye iade edilme korkusuna suikast kılıfı uyduran Enes Kanter, tepki çekti. New York Knicks yetkilileri ise Kanter'in güvenlik değil, vize sorunu olduğunu bildirdi. Kanter de "Takım çıkıp 'Enes Kanter öldürülebilir' demeyeceklerdi. Takım arkadaşlarımın üzerinde negatif enerji olmaması için vize meselesi olduğunu söylemek istediler" diyerek yalan söylemeye devam etti.
PASAPORTU İPTAL EDİLMİŞTİ
Enes Kanter, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen'i defalarca ziyaret etmişti. Babası Mehmet Kanter de 2017'de terör örgütü FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kanter'in Türkiye pasaportu ise aynı yıl iptal edilmişti.
TBF'DEN FETÖ'CÜ KANTER'E TEPKİ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kanter'in, Türkiye'yi hedef alan yalanlarına sert tepki gösterdi: Kendisi vize problemi sebebi ile birçok ülkeye 2017'den beri seyahat edememektedir. Söz konusu şahıs akıl yoksunu gerekçeler ve siyasi söylemlerle gündeme gelmeye çabalamaktadır.
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