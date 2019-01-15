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  • Son Güncelleme: 15.01.2019 11:28

'ndan dikkat çeken 'Barbaros' paylaşımı

, Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma yapan Sismik Araştırma gemisine, TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini duyurdu. Twitter'da paylaşılan araştırma gemisi ve fırkateynin yer aldığı fotoğrafta ufuk çizgisinin üzerinde Barbaros Hayreddin Paşa’nın temsili resminin bulunması dikkat çekti.

MSB'den dikkat çeken 'Barbaros' paylaşımı

'ndan yapılan açılamada, Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma yapan Sismik Araştırma gemisine, TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiği açıklandı.

Bakanlığa ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemimize, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG Barbaros fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY
Twitter'da paylaşılan araştırma gemisi ve fırkateynin yer aldığı fotoğrafta ufuk çizgisinin üzerinde Barbaros Hayreddin Paşa'nın temsili resminin bulunması dikkat çekti.

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