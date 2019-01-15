Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açılamada, Doğu Akdeniz'de bilimsel araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisine, TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiği açıklandı.

Bakanlığa ait sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemimize, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG Barbaros fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Twitter'da paylaşılan araştırma gemisi ve fırkateynin yer aldığı fotoğrafta ufuk çizgisinin üzerinde Barbaros Hayreddin Paşa'nın temsili resminin bulunması dikkat çekti.