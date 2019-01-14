Kışın sadece 4 kişi yaşıyor! 'Muhtar olmayacağım' deyince...

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Kıroğlu Mahallesi'nde yaz mevsiminde 25-30 kişi kış mevsiminde ise sadece 4 kişi yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kışın sadece iki hane açık kalıyor. Bir hanede mahallenin muhtarı Mahmut Demiral eşi ile birlikte, diğer hanede ise bir anne ve oğlu yaşıyor.