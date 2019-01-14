Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.01.2019 12:22
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 13:06

Kışın sadece 4 kişi yaşıyor! 'Muhtar olmayacağım' deyince...

'un Havza ilçesine bağlı ’nde yazları yaklaşık 30, kışları ise sadece 4 kişilik nüfus yaşıyor. Mahallede 3 dönemdir (85), yerel lerde aday olmayacağını duyurunca 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma başlattı.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan Kıroğlu Mahallesi'nde yaz mevsiminde 25-30 kişi kış mevsiminde ise sadece 4 kişi yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kışın sadece iki hane açık kalıyor. Bir hanede mahallenin muhtarı Mahmut Demiral eşi ile birlikte, diğer hanede ise bir anne ve oğlu yaşıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKışın sadece 4 kişi yaşıyor! 'Muhtar olmayacağım' deyince...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar