Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.01.2019 13:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 14:00

'de operasyona çıkan komandolar den geçti!

Jandarma Genel Komutanlığı, kırsalda terör operasyonuna çıkan komandoların den geçerken çekilen görüntüsünü Twitter'da paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandolar adeta nefesleri kesti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHakkari'de operasyona çıkan komandolar buz tutan dereden geçti!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar