Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandolar adeta nefesleri kesti.
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabında, Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde operasyona çıkan komandoların videosu paylaşıldı. Hakkari kırsalda terör operasyonuna çıkan komandolar adeta nefesleri kesti.
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