Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten başörtüsüyle ilgili skandal yazı

Atatürkçü görünümlü FETÖ-PKK yandaşlığı yapan Cumhuriyet gazetesi bir skandala daha imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, Kandil'deki hainlerin güzellemesini yapan, Pensilvanya'daki teröristbaşı aleyhinde haber yapamayan ve CHP'nin sesi olan Cumhuriyet gazetesi son rezaletiyle büyük tepki çekti.

İSLAM NEFRETİNİN DIŞA VURDU

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, 13 Ocak tarihli 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında haddini aşan ifadeler kullandı. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu İslam'da yer olmadığını öne süren Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne süren aşağılık bir yazı kaleme aldı.

"FAHİŞELİK YAPAN KIZLARIN..."

Özgentürk'ün skandal yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş.