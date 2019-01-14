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  • 14.01.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:18

Cumhuriyet yazarı 'ten başörtüsüyle ilgili skandal yazı

Cumhuriyet gazetesi yazarı , başörtülü kadınlarla ilgili aşağılık ifadeler kullandı. Genç kızların başörtüsünün nereden geldiklerini bilmediğini öne süren Özgentürk, Sümerlerde fahişelik görevi yapan kızların tanınmaları için başörtüsü taktığını ve başörtüsünün de buradan geldiğini yazdı. Skandal ifadeler kullanan Özgentürk’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Özgentürk’ün ayrıca ’li ’nde film atölyesinin yönetmenliğini de yaptığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ten başörtüsüyle ilgili skandal yazı

Atatürkçü görünümlü FETÖ- yandaşlığı yapan Cumhuriyet gazetesi bir skandala daha imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen, Kandil'deki hainlerin güzellemesini yapan, Pensilvanya'daki teröristbaşı aleyhinde haber yapamayan ve 'nin sesi olan Cumhuriyet gazetesi son rezaletiyle büyük tepki çekti.

İSLAM NEFRETİNİN DIŞA VURDU
Cumhuriyet gazetesi yazarı , 13 Ocak tarihli 'Yeni kuşak türbanlılar' başlıklı yazısında haddini aşan ifadeler kullandı. Başörtüsünün bir gelenek olduğunu İslam'da yer olmadığını öne süren Özgentürk, başörtüsünün Sümerlerde fahişe kadınlardan geldiğini öne süren aşağılık bir yazı kaleme aldı.

"FAHİŞELİK YAPAN KIZLARIN..."
Özgentürk'ün skandal yazısındaki ilgili bölüm şu şekilde: Türbanın nereden geldiğini bilmiyorlar. Kuran'da yazıp yazmadığını bilmiyorlar. Onlara türbanın Sümerlere dayandığını, bu uygarlıkta zengin ailelerin ilk kızlarını fahişelik görevi yapmaları için belli bir süre tapınaklara yollamak zorunda olduğunu anlatıyor, halk karıştırmasın diye de bu kızların başını örtmesinin zorunlu kılındığını söylüyorum. İlk baş örtünme onlarda, ardından Yahudiler de bu geleneği değiştirerek almışlar ve kiliselerde yaşayan rahibelerin bu biçimde örtünmeleri herkes tarafından kabul edilmiş.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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