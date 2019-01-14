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  • Son Güncelleme: 14.01.2019 10:08

Kasım ayı açıklandı

Son dakika haberine göre sanayi üretimi Kasım 2018'de bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

Kasım ayı sanayi üretim rakamları açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1, imalat sanayi sektörü endeksi %7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.



Sanayi üretimi bir önceki aya göre %0,3 azaldı
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi %0,1 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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