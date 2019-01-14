Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BMC'nin Sakarya Karasu'da 500 milyon dolar yatırımla hayata geçirdiği Üretim ve Teknoloji Üssü'nün temelini attı. Önemli mesajlar verdi:
YATIRIMA, ÜRETİME DEVAM
NE dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.
BİZ yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir milletiz. Bunu en son 1974 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. Şimdi de aynı oyunlar oynanıyor. Nerede, Suriye'de. Fakat şimdi bu oyunları oynayanlar şunu bilmeli ki kullandıkları enstrümanlar, insan olarak söylüyorum, yanlış enstrümanlar. Bu yanlış enstrümanlar onları aldatıyorlar, ama bizi aldatamayacaklar.
Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'na ilişkin 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savuma sanayiinin temellerini atan merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan, millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizlere, çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar.
BU provokasyonun başını da CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böylesi bir meselede yerli ve milli tavır beklemiyoruz. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA'lardan rahatsızlık duyan milletvekillerinin bulunduğu bir parti elbette farklı davranamaz.
Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salondaki afişi gösterip "CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu" dedi.
YATIRIMA, ÜRETİME DEVAM
NE dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor, üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir.
BİZ yakın tarihimizde silah, mühimmat ve askeri teçhizat bakımından dışa bağımlılığın acısını çok çekmiş bir milletiz. Bunu en son 1974 Kıbrıs'ta yaşadık. Stratejik ortaklarımız bizi yarı yolda bıraktılar. Şimdi de aynı oyunlar oynanıyor. Nerede, Suriye'de. Fakat şimdi bu oyunları oynayanlar şunu bilmeli ki kullandıkları enstrümanlar, insan olarak söylüyorum, yanlış enstrümanlar. Bu yanlış enstrümanlar onları aldatıyorlar, ama bizi aldatamayacaklar.
Sakarya'daki 1. Ana Bakım Fabrikası'na ilişkin 19 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı kararımızın ardından belli bazı kesimler bu konuyu hemen istismar etmeye başladı. Türk savuma sanayiinin temellerini atan merhum Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil gibi vatan, millet aşıklarının milli projelerini sabote edenler şimdi aynı tavrı bizlere, çalışmalarımıza karşı sergiliyorlar.
BU provokasyonun başını da CHP çekiyor. Terör örgütleriyle simbiyotik ilişki geliştiren, aynı kaynaklardan beslenen CHP'den ülkemizin ve milletimizin menfaatine olan böylesi bir meselede yerli ve milli tavır beklemiyoruz. Ülkemizin ürettiği İHA ve SİHA'lardan rahatsızlık duyan milletvekillerinin bulunduğu bir parti elbette farklı davranamaz.
Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, salondaki afişi gösterip "CHP'de her zaman laf var. CHP belediyeciliğinde grev var. Maaşlarını alamayanlar var. İşte CHP belediyeciliği bu" dedi.
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