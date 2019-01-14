Mikrofon öttü!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı ziyaret etti. Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama pes dedirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi sonrası konuşan Pompeo, "Ülkelerini teröristlerden korumak Türk halkının ve Erdoğan'ın hakkıdır. Bizimle birlikte savaşanların da korunmayı hak ettiğini biliyoruz" dedi. Böylelikle terör örgütü YPG'ye sahip çıktı.
BOLTON CEVABINI ALMIŞTI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton da İsrail'de "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler'i korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" diyerek haddini aşan bir açıklama yapmış, Ankara'ya geldiğinde Başkan Erdoğan'dan hak ettiği cevabı almıştı. Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açığa kavuşması ve cinayeti işleyen kişilerin hesap vermesi konusunda Suudi Arabistan ve Veliaht Prens ile görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.
BOLTON CEVABINI ALMIŞTI
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton da İsrail'de "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler'i korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek" diyerek haddini aşan bir açıklama yapmış, Ankara'ya geldiğinde Başkan Erdoğan'dan hak ettiği cevabı almıştı. Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açığa kavuşması ve cinayeti işleyen kişilerin hesap vermesi konusunda Suudi Arabistan ve Veliaht Prens ile görüşmelerini sürdüreceğini bildirdi.
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