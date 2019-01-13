Son dakika: Başkan Erdoğan Sakarya ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Spor Salonu'nda, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aday toplantımızın partimiz ve Sakaryamız için hayırlara vesile olmasını Allha'tan diliyorum. 2 dönem Serdivan Belediye başkanlığı, 2 dönemdir de Sakarya Belediye Başkanlığı yapan Zeki Toçoğlu kardeşimize şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler diliyorum. Sakarya'nın tercihini hizmet siyaseti, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

BAŞKANLARA TALİMAT VERDİ: HEMEN İRTİBAT KURACAKSINIZ

Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde AK Parti üyelerinden 504 bininin kayıtlarda olmadığını gördük. Tüm başkanlarımıza talimat veriyorum; derhal seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizi bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize ilçenize gelmiş üyelerle hemen irtibat kuracaksınız. Üyemiz olmayanlara da hoşgeldiniz ziyaretine gideceksiniz.

BAY KEMAL İZLEMEMİŞSE AKŞAM TELEVİZYONDAN İZLESİN

Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuyoruz CHP lafla konuşur. Bugün Karasu'da dev tesisin açılışını yaptık. Bay Kemal inşallah izlemiştir izlememişse akşam televizyondan izlesin."