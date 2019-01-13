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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 11:27

'ı öldüren cani babanın korkunç ifadesi ortaya çıktı

'ın İskenderun ilçesinde merdivenden düştüğünü söyleyip hastaneye götürdüğü oğlunu döverek öldürdüğü ortaya çıkan babanın ifadesinde, oğlunu süpürgenin demir sapı ile dövdükten sonra kalp masajı yaptığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve bir süre önce boşandığı Gülistan Özger'den olan Mertcan (6) isimli oğlunu 3 Ocak günü merdivenden düştüğünü söyleyerek hastaneye götürdü. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alındığında poposunda morluklar tespit edildi. Bunun üzerine baba polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorguda baba ödevini yapmadığı için oğlunun poposuna tokat attığını söyledi. Polis bu bilgi üzerine soruşturmayı derinleştirdiğinde babanın oğlunu ödev yapmadığı için süpürgenin demir sapı ile öldüresiye dövdüğünü ortaya çıkardı.

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