Minik Mertcan, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi sinir krizi geçirdi. Adana'da Mehmet Ali Y. 2 Ocak günü, ödevlerini yapmayan 6 yaşındaki oğlu Mertcan Y.'yi dövdü. Komaya giren küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cani baba ise tutuklandı. Mertcan'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Oğlunun tabutuna sarılıp, ağıtlar yakan anne Gülistan Ö., "Gitme oğlum" diyerek ağladı. Kadını yakınları teselli etmeye çalıştı. Mertcan'ın cenazesi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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