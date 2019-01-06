Babasının dövdüğü küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti. Olay Hatay'da meydana geldi. Mertcan Y., (6) babası Mehmet Ali Y. tarafından ödevini yapamadığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin demiriyle dövülerek ağır yaralandı.
Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Vicdansız baba, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Mehmet Ali Y., tutuklandı.
Mertcan Y. dün sabaha hayata gözlerini yumdu. Haberi alan anne Gülistan Ö. Hastanede feryat ederken yakınları da gözyaşlarını tutamadı.
Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Vicdansız baba, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Mehmet Ali Y., tutuklandı.
Mertcan Y. dün sabaha hayata gözlerini yumdu. Haberi alan anne Gülistan Ö. Hastanede feryat ederken yakınları da gözyaşlarını tutamadı.
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