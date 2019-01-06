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'da kan donduran olay! Babasının dövdüğü küçük Mertcan hayatını kaybetti

’da 6 yaşındaki Mertcan, babası tarafından feci şekilde dövüldü. Komaya giren talihsiz çocuk öldü.

Ah be Mertcan!
Babasının dövdüğü küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti. Olay 'da meydana geldi. Mertcan Y., (6) babası Mehmet Ali Y. tarafından ödevini yapamadığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin demiriyle dövülerek ağır yaralandı.



Küçük çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Vicdansız baba, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Mehmet Ali Y., tutuklandı.



Mertcan Y. dün sabaha hayata gözlerini yumdu. Haberi alan anne Gülistan Ö. Hastanede feryat ederken yakınları da gözyaşlarını tutamadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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