Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Mertcan'ın annesi Gülistan Özger, dehşeti anlattı. Hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu ve öz annesine darp suçlarından ondan fazla sabıka kaydı bulunan katil adamdan her gün dayak yediği için ayrıldığını ve boşanmanın ölüm tehditleri yüzünden anlaşmalı olarak gerçekleştiğini belirtti. "Beni her gün dövüyordu ve boşanma sürecinde eğer çocukları benden alırsan seni, çocukları ve aileni öldürürüm diye tehdit etti. Ben devletin çocukları vermeden araştıracağını ve sabıkalı olduğu için çocukları ona vermeyeceğini düşündüm ama bir celsede boşandık ve çocuklar ona verildi" dedi. Mertcan'ın teyzesi Azize Özger, Mertcan'ı annesine benzediği için dövdüğünü ileri sürerek, "Ben Mertcan'a bakınca annesini ve ailesini hatırlıyorum" dediğini duyduk. Mertcan'ı en son iki ay önce ağzına bez tıkayarak dövmüş. Bu adam psikopattı" dedi.
Gülistan Özger, şiddet gördüğü için boşanmıştı.
Mertcan Yılmaz, baba dayağı ile öldü.
Gülistan Özger, şiddet gördüğü için boşanmıştı.
Mertcan Yılmaz, baba dayağı ile öldü.
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