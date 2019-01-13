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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 13:59

FETÖ'den tutuklanmıştı! Talha Uğurluel'in skandal ifadesi ortaya çıktı

FETÖ tutuklanan tarihçi Talha Uğurluel'in emniyetteki ifadeleri ise ortaya çıktı. Uğurluel eşi ile diskoda tanıştığını belirterek FETÖ'cü olmadığını kanıtlamaya çalıştı. İşte Talha Uğurluel'in ifadesi...

FETÖ 'den tutuklanmıştı! İşte ilk ifadesi

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Talha Uğurluel'in emniyette çıkan ifadesi gündeme son dakika olarak düştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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