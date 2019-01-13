Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Talha Uğurluel'in emniyette çıkan ifadesi gündeme son dakika olarak düştü.
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Talha Uğurluel'in emniyette çıkan ifadesi gündeme son dakika olarak düştü.
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