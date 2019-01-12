Panik katı!

Düşen asansörde mahsur kalan genç kız itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay dün İstanbul Maltepe'de yaşandı. 16 yaşındaki Yaren Kara, okula gitmek için evinden çıkarak 4'üncü kattaki asansöre bindi. Asansör zemin katta durmayarak büyük bir gürültüyle bodrum kata çakıldı. Sesi duyan bina sakinleri hemen asansöre giderek kapısını açmaya çalıştı ancak başaramadı. Büyük korku ve panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan genç kızı, yarım saat süren çalışmaların ardından kurtardı. Yare Kara, uzun süre annesine sarılarak ağladı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan liseli genç kız uzun süre kendine gelemedi. Annesine sıkı sıkı sarıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan liseli genç kız uzun süre kendine gelemedi. Annesine sıkı sıkı sarıldı.
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