Son dakika gelen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet 5 Şubat'ta ABD'ye gidecek. Gündemde ABD'nin Türkiye'den çekilmesi olacak.

Reuters'a bilgi veren bir yetkili Türk heyetinin temaslarda bulunmak üzere 5 Şubat'ta ABD'ye gideceğini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetin iki ülke arasında geçen yıl kurulan çalışma gruplarının gündeminde yer alan Suriye, terörle mücadele ve konsolosluk konularında görüşmeler yapması öngörülüyor.

Türk heyetinin 8 Ocak'ta Washington'a gideceği açıklanmış ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye'den çekilme sürecine ilişkin Türkiye ziyareti nedeniyle Türk heyetinin ziyareti ertelenmişti. Bolton da iki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki görüşmelerin gelecek hafta da devam edeceğini açıklamıştı.