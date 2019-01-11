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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 17:16

kimdir? AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı ?

, AK Parti'nin Akçaabat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 'da bulunan Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda Akçaabat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan ? İşte Osman Nuri Ekim hakkında merak edilenler...

Osman Nuri Ekim kimdir?

kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Akçaabat Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Hayri Gür Spr Salonu'nda gerçekleşen programda Osman Nuri Ekim, Trabzon Akçaabat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Akçaabat Belediye Başkan adayı , kaç yaşında, nereli? İşte Osman Nuri Ekim'in hayat hikayesi...

OSMAN NURİ EKİM KİMDİR?

Osman Nuri Ekim 25 Nisan 1980 tarihinde Akçaabat'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1997 yılında Akçaabat Lisesi'ni bitirdi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. 2005-

Çevre Mühendisliği üzerine Trabzon başta olmak üzere, Ankara, Ardahan, Samsun, Konya gibi birçok ilde, DSİ ve Karayolları'na ait projeleri üstlenerek tamamladı. 2014 yılı yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar komisyon üyeliği, 2018 yılı Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Akçaabat Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden 31 Mart 2019 seçimleri için 16 Kasım 2018'de istifa ederek Akçaabat Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Osman Nuri Ekim evli ve 2 çocuk babasıdır.

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