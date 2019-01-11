Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.01.2019 13:49
  • Son Güncelleme: 11.01.2019 14:53

'ta sevdiği kızı alamadığı için beş kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

'ın Şarkışla ilçesinde sevdiği kızı alamadığı için beş kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlanıldı. SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılan 'un ifadeleri kan dondurdu. Zanlı önceden arkadaşı olan ’ın kendisine “Abi bana da mı kıyacaksın” diyerek kendisini öldürmemesi için yalvardığını ancak ona da ateş ettiğini belirtti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortaköy'de 22 Mart 2018 tarihinde Fırat Yurdakul, sevdiği kızla evlenmesine mani olan kızın babası Tarık Esen, annesi Cennet Esen, kızın dedesi İbrahim Esen, köyde bulunan bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı tüfekle öldürüp, çaldığı araçla kaçarken Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSivas'ta sevdiği kızı alamadığı için beş kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar