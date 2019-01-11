Sivas'ın Şarkışla ilçesi Ortaköy'de 22 Mart 2018 tarihinde Fırat Yurdakul, sevdiği kızla evlenmesine mani olan kızın babası Tarık Esen, annesi Cennet Esen, kızın dedesi İbrahim Esen, köyde bulunan bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral'ı tüfekle öldürüp, çaldığı araçla kaçarken Kahramanmaraş'ta yakalanmıştı.
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