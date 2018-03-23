Kurbanlarına acımadı, ardı ardına tetiğe bastı

Sevdiği kızın babasıyla telefonla küfürleşen genç katliam yaptı. Olay dün Sivas'ta yaşandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'den, ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Fırat Yurdakul (28), yine aynı köyden olan ve ailesiyle birlikte Adana'da yaşayan Pınar Esen'e aşık oldu. 9 yıl önce genç kızı isteten Yurdakul, olumsuz yanıt alınca, iki taraf arasında husumet başladı. Sevdiği kızı saplantı haline getiren genç adam, Esen ailesini tehdit etmeye başladı. Bu arada Yurdakul ailesi geçen yıl, köylerine döndü. Pınar Esen'in babası TarıkEsen (50) ise 2 gün önce Ortaköy'de yaşayan anne ve babasını ziyarete gitti. Durumu öğrenen Fırat Yurdakul da Tarık Esen'i bir kez daha tehdit etti. Baba şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen ve alkol alan Yurdakul, telefonla aradığıTarık Esen'e küfredince taraflararasında tartışma çıktı. Bunu üzerine pompalı tüfeğini alarak eve giden Yurdakul, Tarık Esen ile babası İbrahim Esen ve annesi Cennet Esen'i öldürdü. Bir odaya saklanarak ölümden kurtulan ailenin 5 yaşındaki torunu Cennet Esen,dedesinin telefonundan annesiniarayarak durumu anlattı.
360 KİLOMETRE GİTTİ Fırat Yurdakul ise evden çıktıktan sonra arkadaşı olan Taylan Koray ve babası Celal Koray'ın işlettiği köy bakkalına gitti. İçki ve otomobilini istedi. Baba-oğul reddetti. Bunun üzerineikiliyi de öldüren Yurdakul,Celal Koray'ın otomobilini alarakkaçtı. Jandarma harekete geçti. Yurdakul 360 kilometre sonra, olaydakullanılan pompalı tüfek ve bakkaldangasp ettiği içkilerle birlikteyakalandı. Suçunu itiraf eden Fırat Yurdakul, sevdiği Pınar Esen'i 9 yıldır istediğini, ancak ailesinin vermediğini, babasıyla telefonda görüşürken karşılıklı küfürleşmeleri üzerine de evi bastığını anlattı.
BABA-OĞULU VURDU
(Oğul)
(Baba)
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
5 yaşındaki Cennet Eser, katliam gecesinde evde gizlenerek hayatta kaldı. Küçük kız, katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesini arayarak yaşananları anlattı.
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