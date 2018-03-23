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Kurbanlarına acımadı, ardı ardına tetiğe bastı

’ta 28 yaşındaki genç, sevdiği kızı vermeyen ailenin evini pompalı tüfekle bastı. 3 kişiyi katletti. Kaçmak için köy bakkalının otomobilini istedi. Reddedilince 2 kişiyi daha öldürdü.

Kurbanlarına acımadı, ardı ardına tetiğe bastı
Sevdiği kızın babasıyla telefonla küfürleşen genç katliam yaptı. Olay dün 'ta yaşandı. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı 'den, ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen Fırat Yurdakul (28), yine aynı köyden olan ve ailesiyle birlikte Adana'da yaşayan Pınar Esen'e aşık oldu. 9 yıl önce genç kızı isteten Yurdakul, olumsuz yanıt alınca, iki taraf arasında husumet başladı. Sevdiği kızı saplantı haline getiren genç adam, Esen ailesini tehdit etmeye başladı. Bu arada Yurdakul ailesi geçen yıl, köylerine döndü. 'in babası Tarık Esen (50) ise 2 gün önce Ortaköy'de yaşayan anne ve babasını ziyarete gitti. Durumu öğrenen da 'i bir kez daha tehdit etti. Baba şikayetçi oldu. Şikayeti öğrenen ve alkol alan Yurdakul, telefonla aradığı Tarık Esen'e küfredince taraflar arasında tartışma çıktı. Bunu üzerine pompalı tüfeğini alarak eve giden Yurdakul, Tarık Esen ile babası İbrahim Esen ve annesi Cennet Esen'i öldürdü. Bir odaya saklanarak ölümden kurtulan ailenin 5 yaşındaki torunu Cennet Esen, dedesinin telefonundan annesini arayarak durumu anlattı.

360 KİLOMETRE GİTTİ
Fırat Yurdakul ise evden çıktıktan sonra arkadaşı olan Taylan Koray ve babası Celal Koray'ın işlettiği köy bakkalına gitti. İçki ve otomobilini istedi. Baba-oğul reddetti. Bunun üzerine ikiliyi de öldüren Yurdakul, Celal Koray'ın otomobilini alarak kaçtı. Jandarma harekete geçti. Yurdakul 360 kilometre sonra, olayda kullanılan pompalı tüfek ve bakkaldan gasp ettiği içkilerle birlikte yakalandı. Suçunu itiraf eden Fırat Yurdakul, sevdiği Pınar Esen'i 9 yıldır istediğini, ancak ailesinin vermediğini, babasıyla telefonda görüşürken karşılıklı küfürleşmeleri üzerine de evi bastığını anlattı.

BABA-OĞULU VURDU



(Oğul)



(Baba)

ÖLÜMDEN DÖNDÜ



5 yaşındaki Cennet Eser, katliam gecesinde evde gizlenerek hayatta kaldı. Küçük kız, katil evden çıktıktan sonra dedesinin telefonuyla annesini arayarak yaşananları anlattı.


(YÜKSEL MENEKŞE)
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