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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 13:28

son yılların en sert kışını yaşıyor

sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. , Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yoğun yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Almanya'da kar nedeniyle ordu göreve çağrıldı. ve Gürcistan ise dondurucu soğukların pençesinde.

Avrupa sert kış koşullarıyla mücadele ediyor. Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Almanya'da kar nedeniyle ordu göreve çağrıldı. Rusya ve Gürcistan ise dondurucu soğukların pençesinde. Avrupa'nın kuzeyinde çetin kış koşulları ve aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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