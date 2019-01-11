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  • Son Güncelleme: 11.01.2019 13:59

için son dakika uyarısı! Meteoroloji saat verip uyardı

, için son dakika uyarısında bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "İstanbul'da saat 14.00'ten itibaren; 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00'ya kadar hatta 19.00'a kadar uzanacak şekilde parti parti ağır kuvvetli sağanaklar var. Su baskınlarına dikkat." denildi. Uyarının ardından binlerce vatandaş İstanbul'da kar yağacak mı? sorusuna yanıt aradı. İşte cevabı...

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verip uyardı

tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtilmişti.
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyarılarda yaptı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Sürmeli şunları söyledi:

"Ege kıyılarında aşırı yağış bugün de yarın da devam edecek. Ama yağışın miktarının en fazla olduğu bugün. Ağırlıkta bugün, arkasından kısmen zayıflıyor ama devam ediyor, arkasından Pazar günü yağışların büyük çoğunluğu kesilmiş olacak.

Bugün için uyarı vereceğimiz merkezler; , , Balıkesir, , , , çevreleri içerisinde.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

İstanbul'da şu saat itibariyle, 14.00'ten itibaren; 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00'ya kadar hatta 19.00'a kadar uzanacak şekilde parti parti ağır kuvvetli sağanaklar var. Hemen önümüzdeki bir saat içerisinden bahsediyoruz. Su baskınlarına dikkat.

Kuvvetli bir yağış aldık, bunun üzerine yenisi eklenecek şu anda. Benzer saatlerde Balıkesir, Bursa çevrelerinde de var. Ve bazı hat üzerinde bulunan; Marmara'nın batısından yağış bandı olduğu gibi başlıyor. Geçtiği bant üzerinde yağış bırakıyor. İstanbul'u, Balıkesir'i de Yalova'yı da kapsıyor. Yağışın çok kuvvetli olduğu saatler 2 - 2.5 saat. Başlangıç ve bitişi 5 - 6 saati kapsıyor."

DOĞUDA DONDURUCU SOĞUK VAR

Doğuda da dondurucu soğuk var. Batıda ılık hava, fırtına, aşırı yağış, sel riski beraberinde geliyor. 'nun doğusu ve 'ya baktığımızda hiç hareket yok.

'nin doğusunda yüksek basınç, batısında alçak basınç var. Alçak basınç havayı karıştırıyor, yüksek basınç havayı olduğu yerde tutuyor, kımıldatmıyor. Kımıldatmadığı zaman da sis, pus, gece ayazı... güne -23 ile başladı. Yarın da bu yüksek basınç alanı yerini koruyacak. Doğu Anadolu -25'lerle güne başlayacak.

Batıdaki yağış yarın da devam ediyor. Ama etkin kısmı önümüzdeki 5 - 6 saatlik dilimde saklı. Kısmen zayıflayarak sürecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR VAR MI?

Yine bir soğuk dalga var. Şu anki göründüğü çapta, güçte gelirse eğer İstanbul için söylüyorum. Yağmur, kar, yağmur, kar yapıp günü bitirecek; Salı günü. Kar ile karışık yağmur değil, kar ve yağmur ayrı ayrı. Yarım güne tekabül edecek bir kar yağışı göreceğiz.

Ama hayatı etkileme noktasına ne kadar gelir? Yarım günlük kar yağışından bahsediyoruz, öncesinde yağmurdan bahsediyoruz. Zemin ıslak, yarım günlük kar geliyor. Beklentiyi yükseltmeyin; eğer sistem yükselirse detayı aktaracağız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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