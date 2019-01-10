'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına çıkan Palu Ailesi'ne kilitlendi. Palu Ailesi, 11 yıldır kayıp olduğunu söyledikleri kızları Meryem ve onun kızı Melike için'ta Anlı'nın programına gitti. Bu gelişmeyle birlikte skandallar zinciri patlak verdi. Buna göre, Kocaeli'nde yaşayan; Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe adında 5 çocuk sahibiydi. Meryem, Ahmet Tanhal ile evlenip 2 çocuk, Emine de Tuncer Ustael ile evlenerek 2 evlat dünyaya getirdi. Kendisinidiye tanıtan Ustael'in gözü ailenin evlerindeydi.