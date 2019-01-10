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Dünya ne kilitlendi! İşte başından sonuna 'da yaşananlar...

, kendisini ‘Cinci hoca’ diye tanıttı. Damadı olduğu ’ni kandırıp dehşet saçtı. 3 cinayet ve 5 tecavüzle suçlandı. Skandallar zinciri ise ’nın programında tek tek ortaya çıktı. Korkunç iddiaların merkezindeki Ustael ve eşi canlı yayında, diğer aile fertleri de evlerinde gözaltına alındı. Sadece Türkiye değil tüm dünya korkunç aileye odaklandı.



Türkiye, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına çıkan Palu Ailesi'ne kilitlendi. Palu Ailesi, 11 yıldır kayıp olduğunu söyledikleri kızları Meryem ve onun kızı Melike için 21 Aralık'ta Anlı'nın programına gitti. Bu gelişmeyle birlikte skandallar zinciri patlak verdi. Buna göre, Kocaeli'nde yaşayan Harun-Havva Palu çifti; Fatih, İsa, Emine, Meryem ve Ayşe adında 5 çocuk sahibiydi. Meryem, Ahmet Tanhal ile evlenip 2 çocuk, Emine de Tuncer Ustael ile evlenerek 2 evlat dünyaya getirdi. Kendisini "cinci hoca" diye tanıtan Ustael'in gözü ailenin evlerindeydi.

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