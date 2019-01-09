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  • Son Güncelleme: 09.01.2019 21:49

Başkan Erdoğan Başkanı 'ı kabul etti

Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. 'ı kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul!

Cumhurbaşkanı , Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. 'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 1 saat sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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