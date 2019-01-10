Son dakika... HSK, 17 hakim ve savcıyı ihraç etti

Son dakika gelen bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), FETÖ irtibatı gerekçesiyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 17 hakim ve savcının kimlikleri belli oldu. Bugün toplanan HSK Genel Kurulu'nda haklarında ihraç kararı verilen yargı mensuplarının isimleri şu şekilde:

İŞTE O İSİMLER...

-Yatağan Hakimi Ergül Bala

-Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı

-Adana Hakimi Ayşe Atalay

-Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar

-Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba Şule Kızıltoprak

-Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya

-Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler

-Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya

-Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut

-İstanbul Hakimi Caner Kahraman

-Manavgat Hakimi Feyza Temizkan

-Gebze Hakimi Lokman Kambur

-Şanlıurfa Hakimi Takup Tatlı

-Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk

-Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu

-Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habib Nişancı

-İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebali