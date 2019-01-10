Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

ÖZEL OLARAK İSTEDİ

Erdoğan'ın konuşmasından önce sahneye çıkan Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Bestekar Amir Ateş, Türk sanat musikisinden parçalar söyledi. Ateş, konserini bitirdikten sonra sahneden inmek istedi. Bu sırada arayan giren Erdoğan, usta sanatçıdan bir parça daha okumasını istedi. Erdoğan'ın bu isteği kırmayan usta sanatçı, bir parça okudu. Konserini bitirdikten sonra Erdoğan, Ateş'e teşekkür etti.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Rahmetli Menderes diğer pek çok alanda olduğu gibi müziğimiz üzerindeki yasakları da kaldırarak milletin adamı olduğunu göstermiştir. Ara Güler kendisi ile özellikle son yıllarda sıkça görüşme imkanı bulduğumuz gerçek bir beyefendiydi. Ara Güler sadece foto muhabiri olduğunu söylerdi. Geride bıraktığı arşivi ve müzesi vefatından sonra da Ara Güler'in sanatını yaşatacaktır. Bundan dolayı da özellikle Doğuş Grubu'na teşekkür ediyorum böyle bir mirasa sahip çıktıkları için.

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Tarihteki büyük devletlerin ortak özellikleri kültür sanat alanında önemli değerler üretmiş olmalıdır. Bizim sanatımızda mimari eserimiz sadece mimari eser değil taştan ahşaptan daha fazlasıdır.

İnsanların manevi doyumunu ihmal etmiş sadece maddi varlıklarla hüküm sürmüş toplumlar var olamamışlardır. Hangi akıma mensup bulunursa bulunsun coğrafyamızın birikimini değere dönüştüren sanat eserleri, yeryüzündeki varlığımızı daha da anlamlı kılmıştır. Bize düşen görev devraldığımız medeniyet hazinesine yaraşır şekilde davranmak.