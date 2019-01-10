Maltepe'de lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'i minibüste başörtüsü nedeniyle darp ettiği gerekçesiyle yargılanan kadın, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve "hakaret" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile 3 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ayhan Almila Kursar ile şikayetçi Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilen Mehmet Fatih Boğa, olay tarihinde Pendik-Kadıköy arasında çalışan minibüsün şoförü olduğunu belirterek, "Aracımda hemen arkamda oturan Fatma Dilara kardeşimiz, yanında oturan bir hocayla sohbet ediyordu. Fizik okuyacağını söylüyordu. Sanık da arka koltukta oturuyordu. Fizikle ilgili hususu duyunca birden 'Atatürk sağ olsaydı siz başörtülü okuyamazdınız.' gibi söz söyledi. Fatma Dilara'nın başörtüsüne sarılmış ve çekmişti. Başı açık kalmıştı. 19 senedir bu hatta çalışıyorum. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım." dedi.

Şikayetçi Yiğit'e hakaret edip etmediği sorulan sanık Kursar, "Ben olay anını tam hatırlayamıyorum. Arkadaş benim üstüme yürüdü. 'Sana soracağım.' dedi. Ben onun başörtüsünü açtım. Ben sadece bağırdığımı hatırlıyorum." diye konuştu.