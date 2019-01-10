Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 5 önemli isim hakkında daha iddianame düzenlendi. FETÖ'nün farklı medya kuruluşlarında çalışan FETÖ şüphelileri Levent Arap, Ayhan Şimşek, Abdullah Alparslan Akkuş, Rasih Yılmaz ve İskender Yunus Tiryaki hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı bilgilere yer verildi.

BYLOCK KULLANDI, ALGI YARATTI

İddianamede, FETÖ şüphelisi Ayhan Şimşek'in internet editörü olduğu, 12 Kasım 2014 tarihinde FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock programını kullandığı, Eagle isimli uygulamayı ise 9 Temmuz 2015 tarihinde yüklediği belirtildi.

Şüpheli Şimşek'in 49 bin 137 defa ByLock'a bağlandığı, şüphelinin bir başka dosyada yargılanan Ali Kuş isimli FETÖ şüphelisi ile irtibatının bulunduğu kaydedildi. ByLock uygulamasında özellikle medya mensuplarından oluşan "Paylaşım" ve "Net" isimli iki ayrı gruba üye olduğu ifade edildi.

İddianamede, Ayhan Şimşek'in Twitter hesabından "Pankart değil bu... Bildiğin kapak yapmış teyzem…" paylaşımını yaptığı, paylaşımın altına ise "Kumpası bırak para lazımsa söyle" yazan pankart ile fotoğrafını paylaştığı, farklı tarihlerde FETÖ'nün propagandasını yapan postmedya.com isimli sitede çalıştığı belirtildi.

CAN DÜNDAR'A DESTEK VERDİ

Bir diğer FETÖ şüphelisi Abdullah Alparslan Akkuş'un birçok medya kuruluşunda çalıştığı kaydedildi. Şüphelinin sosyal medya incelemelerine de yer verilen iddianamede, örgüt hesabı Fuat Avni ile paylaşımlarının benzerlik gösterdiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin Twitter hesabı üzerinden 26 Kasım 2015 tarihinde firari Can Dündar'a attığı destek tweetine de yer verildi: "Geçmiş olsun #CanDundar, #ErdemGul Basın özgürlüğü için ne çok bedel ödedi bu ülke yazık değil mi?"

Akkuş'un örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u 18 Şubat 2015 tarihinde WIFI aracılığıyla kullanıldığı, 19 Aralık 2014 ile 18 Şubat 2015 tarihleri arasında 5 bin 135 defa görüşme kaydı olduğu ifade edildi.

FUAT AVNİ'NİN TWEETLERİNİ PAYLAŞTI

İddianamede, Levent Arap'ın örgütü yüceltici ve devletin kurumlarını aşağılayıcı yayınlar yaptığı tespit edilen postmedya.com sitesinin sahibi olduğu belirtildi. Arap'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin sosyal medya üzerindeki paylaşımların sahibi olduğunu söylediği ve bu paylaşımları sitenin hesabından yaptığını ifade ettiği kaydedildi.

İddianamede, Fuat Avni hesabından yapılan paylaşımlarla Postmedya hesabında yapılan paylaşımların benzediği ifade edildi. Twitter'daki @postmedya hesabından Fuat Avni'nin attığı bazı tweetlere başlık atılıp yorumlar yazılarak ya da sadece retweet yaparak paylaşımlar yaptığı da iddianamede yer aldı.

Postmedya sitesinde Fuat Avni'nin attığı tweetlerin haberleştirilerek paylaşım yapıldığı da vurgulandı. Şüpheli Levent Arap'ın telefon ve tabletinde örgütün haberleşme programı olan ByLock ve Eagle isimli uygulamaya ait verilerin olduğu da kaydedildi.

FETÖ LEHİNE ALGI HABERLERİ YAPTI

Bir diğer şüpheli İskender Yunus Tiryaki'nin ise 20 Aralık 2014 ile 13 Kasım 2015 tarihleri arasında Koza İpek Basın ve Basım Sanayi ve Ticaret A.Ş'de çalıştığı ve @Yunus_Tiryaki isimli Twitter hesabında Bugün Gazetesi'ne kayyum atanmasında örgüt lehine propaganda yaptığının belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, Bugün Gazetesi'nin internet sitesinde yaptığı haberlerin başlıklarından örnekler verilerek FETÖ'nün algı faaliyetleri için kullandığı söylemleri topluma haberleriyle duyurduğu belirtildi. Emniyet muhabiri olan şüpheli Tiryaki'nin FETÖ'nün kara propaganda hesabındaki söylemlerle aynı yönde haberler yaptığı, örgütün bir dönem medyadaki algı operasyonlarının merkezi haline gelen Bugün TV ve sosyal medya hesabı ile bu kuruluşların sahiplerini savunduğu da kaydedildi.

KÜÇÜK YAŞLARDAN BU YANA FETÖ'DE

Hazırlanan iddianamede ayrıca diğer şüphelilerden Rasih Yılmaz'ın küçük yaşlarından itibaren FETÖ'nün medya yapılanmasında yer aldığı, Zaman ve Bugün Gazeteleri'nde çalıştığı, Aksiyon dergisinde ve Samanyoluhaber internet sitesinde yazılar yazdığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, FETÖ'nün medya yapılanmasında muhabirlik, editörlük ve yazarlık yapan şüpheli Yılmaz'ın Twitter hesabında, Fuat Avni'nin paylaşımlarına benzer mahiyette 14 Ocak 2015'te örgüt üyelerince örgüte zarar verilmemesi gerektiğini belirten paylaşımlar yaptığı vurgulandı.

Aynı şekilde 24 Haziran 2016 tarihinde ise aynı hesaptan "Gözaltına alınan komiser: Vatan haini kim vatan evladı kim herkes görecek!" şeklinde paylaşım yaptığı, aynı zamanda çeşitli tarihlerde paylaşımlarına devam ettiği belirtildi.

ÖRGÜT ÜYELERİYLE TİCARİ İLİŞKİ

Yılmaz'ın aynı zamanda FETÖ üyeleri ile ticari ortaklıklar kurduğunun tespit edildiği de iddianamede yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticileri olan Abdullah Aymaz, Kudret Ünal, Cemal Uşak, Halit Esendir, Hamdullah Bayram Öztürk, Önder Aytaç ve Ahmet Kirmiç ile görüşmeler yaptığı da kaydedildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede FETÖ şüphelileri Levent Arap, Ayhan Şimşek, Abdullah Alparslan Akkuş ve Rasih Yılmaz "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" diğer şüpheli İskender Yunus Tiryaki ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.