Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.01.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 10.01.2019 10:22

İzmir'de film gibi operasyon! Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Dev operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi. Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİzmir'de film gibi operasyon! Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar