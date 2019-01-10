İzmir'de film gibi operasyon! Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı İzmir'in Aliağa ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Dev operasyonda, Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) istifa eden bir uzman çavuşun da aralarında yer aldığı 10 zanlı gözaltına alındı, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edilenlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa'da bir tatil köyündeki villaya operasyon düzenledi. Evde kokuya duyarlı dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, yaklaşık 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER