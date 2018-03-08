Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, ''örgüt üyeliği'' ve ''darbeye teşebbüs'' suçlarından haklarında dava açılan, 20'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 23 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına, sanık Atilla Taş ve Murat Aksoy'un ''örgüte yardım etmek'' suçlarından hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde de sanıkların son savunmaları alındı.





Savunmaların sona ermesinin ardından mahkeme heyeti, dosyanın karara bağlanacağını belirterek, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan Mahkeme heyeti, firari sanıklar Bülent Ceyhan, Said Sefa ile Emre Soncan hakkındaki davanın bu dosyadan ayrılmasına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın beraatine karar verdi.







Haklarında ''Anayasayı ihlal'' suçundan cezalandırılmaları talep edilen sanıklar Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da beraatlerine karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Cihan Acar, Bünyamin Köseli, İbrahim Balta, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Habip Güler, Hanım Büşra Erdal, Mutlu Çölgeçen, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç ve Gökçe Fırat Çulhaoğu hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3'er ay, diğer sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Davut Aydın, Ufuk Şanlı, Yetkin Yıldız ve Cuma Ulus'un ise ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırılmalarına hükmetti.

Heyet, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını, tutuksuz sanık Ali Akkuş'un da tutuklanmasını kararlaştırdı.