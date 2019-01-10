Ambalajlı sularda ağır metaller bulunduğu hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık açıklamasında, "Vatandaşlar üretim izni verdiğimiz suları güvenle tüketebilir" ifadelerine yer verdil.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Medyada, 'Ambalajlı sularda kurşun riski' başlığıyla yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Ülkemizde ambalajlanarak piyasada satışa sunulan sular, kaynak ve içme suları ile doğal mineralli sular şeklinde sınıflandırılmıştır. Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile beraber tüm kurumlarda olduğu gibi bakanlığımızda da mevzuatta uyumlaştırma çalışmaları başlatılarak gerekli yönetmelikler hazırlanmıştır.

Ambalajlı sular, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda, tesis ve üretim izni olmak üzere iki aşamalı süreci içeren prosedür çerçevesinde ruhsatlandırılmaktadır. Bu süreç içerisinde suyun hem kaynağından hem de üretim yerinden su numuneleri alınarak adı geçen mevzuatta belirtilen kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve radyoaktivite parametreleri yönünden bakanlıkça yetki verilen laboratuvarlarda analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere arsenik, kurşun, cıva, kadmiyum, baryum ve bakır gibi ağır metal parametreleri de dahildir. Analiz sonuçları adı geçen yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlere uygun olmayan hiçbir suya üretim izni verilmemektedir.

Bu yönetmelikler AB üyesi ülkelerde uygulanan direktiflere göre uyumlaştırılmış ve bu ülkelerde uygulanmakta olan sınır değerler ülkemizde de aynı şekilde uygulanmaktadır. Ancak stronsiyum adı geçen direktiflerde izlenmesi gereken zorunlu parametreler arasında yer almadığından ülkemiz mevzuatında da bulunmamaktadır.

Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış olan tüm su markalarının gerek piyasa denetimlerinde alınan, gerekse imalathane denetimlerinde alınan son 3 yıllık (01.01.2016 -10.01.2019) veriler incelenmiş, yapılan toplam 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine (Kurşun 10 µg/L, Baryum 1000 µg/L) uygun olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu haberlerde ölçüldüğü belirtilen baryum ve kurşun değerleri mevzuat limitleri içerisinde olup denetleme ve kontrol süreçleri bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Vatandaşlarımız, bakanlığımız tarafından üretim izni verilen ve denetimleri yapılan ambalajlı suları güvenli şekilde tüketebilir."