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  • Son Güncelleme: 10.01.2019 16:39

Mağarada sürpriz doğum günü! Cumhurbaşkanlığı sistemini yeni öğrendi...

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz'ün ilk kez doğum gününü kutlandı. Köy sakinleri ve muhtarın sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılaşan İskender Gündüz’ün karlı havada yalınayak dolaştığı görüldü. 3 dil bildiği belirtilen Gündüz, Türkiye'nin kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğini de yeni öğrendi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 40 yıldır mağarada yaşayan İskender Gündüz ilk kez doğum gününü kutladı. Hayatının bir kısmını Brüksel'de geçiren ve 3 dil bilen İskender Gündüz, 40 yıl önce ailevi sebeplerden dolayı çıktığı dağdan bir daha inmedi. Muhtar ve köylülerin kar altında kalan mağarada hayatını sürdüren Gündüz'e hazırladığı sürpriz doğum günü ilginçlikleri de beraberinde getirdi. Doğum günü pastasını üfleyen Bigadiç'li İskender Gündüz, kendisine yapılan sürprizden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

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